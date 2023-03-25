Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 13.00'te Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, ligde 8 galibiyet, 13 mağlubiyetle 12. sırada yer alırken, Büyükçekmece Basketbol ise 9 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

İzmir temsilcisinin alt sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyet hedeflediği mücadelede Büyükçekmece Basketbol da üst sıralara yaklaşmak için parkeye çıkacak. Öte yandan Aliağa Petkimspor, sezonun ilk devresindeki müsabakayı 79-75'lik skorla kazanmayı başarmıştı.