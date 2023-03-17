Aliağa Petkimspor, çıkışa geçmek istiyor

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Darüşşafaka ile karşılaşacak. Zorlu müsabaka saat 13.00'de Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, ligde 7 galibiyet, 13 mağlubiyetle 14. sırada yer alırken, Bahçeşehir Koleji ise 8 galibiyet, 12 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

Aliağa Petkimspor'un alt sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyet hedeflediği mücadelede, Bahçeşehir Koleji de 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırma adına parkeye çıkacak. Öte yandan ev sahibinin yeni transferi ABD'li guard Josh Perkins'in de süre alması bekleniyor.