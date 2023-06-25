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Aliağa Petkimspor, David Efianayi'yi kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, oyun kurucu David Efianayi’yi kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, oyun kurucu David Efianayi'yi kadrosuna kattı.


Aliağa Petkimspor, Nijerya asıllı ABD'li oyun kurucu David Efianayi ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Geçtiğimiz sezon İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva forması giyen ve 16.5 sayı, 4.3 asist ortalaması tutturan skorer guard David Efianayi, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı” denildi.

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