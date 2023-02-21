Aliağa Petkimspor, depremzedeler için hazırlık maçlarına çıkacak

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra spor camiası harekete geçti ve çeşitli yardım kampanyaları başlattı. Bölgeye birçok yardım yapan Aliağa Petkimspor, bu kez de depremzedeler için Merkezefendi Belediyesi Basket ve Çağdaş Bodrum Spor ile hazırlık maçlarına çıkacak. İzmir temsilcisi, bu müsabakalardan gelecek bilet ücretlerini depremde zarar gören vatandaşlara bağışlayacağını açıkladı. Öte yandan bilet fiyatlarının da 20 TL olduğu öğrenildi.

Karşılaşmalar yarın başlıyor

Aliağa Petkimspor, hazırlık maçı kapsamında yarın Çağdaş Bodrum Spor ile saat 18.00'de karşı karşıya gelecekken, Merkezefendi Belediyesi Basket ile de 25 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te mücadele edecek. Bu müsabakalar, Aliağa Belediye Spor Salonu'nda oynanacak.