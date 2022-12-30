Aliağa Petkimspor düşüşte

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak puan tablosunda 9.
sıraya kadar geriledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Aliağa Petkimspor, son haftalardaki başarısız sonuçlardan sonra puan tablosunda 9. sıraya kadar geriledi. İzmir temsilcisi ligin son 5 haftasında Konyaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka ve Tofaş'a kaybederken sadece evinde Beşiktaş'a karşı kazanmayı başardı. Böylece Aliağa Petkimspor, bu sezon oynadığı 12 maçta 5 galibiyet ve 7 mağlubiyete sahip oldu. Öte yandan İzmir temsilcisi, 2 Ocak Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.