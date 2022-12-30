Aliağa Petkimspor düşüşte

sıraya kadar geriledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Aliağa Petkimspor, son haftalardaki başarısız sonuçlardan sonra puan tablosunda 9. sıraya kadar geriledi. İzmir temsilcisi ligin son 5 haftasında Konyaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka ve Tofaş'a kaybederken sadece evinde Beşiktaş'a karşı kazanmayı başardı. Böylece Aliağa Petkimspor, bu sezon oynadığı 12 maçta 5 galibiyet ve 7 mağlubiyete sahip oldu. Öte yandan İzmir temsilcisi, 2 Ocak Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.