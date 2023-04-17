Aliağa Petkimspor evinde güçlü

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon evinde gösterdiği inişli-çıkışlı performansla bir seri yakalayamamıştı. İzmir temsilcisinin, son haftalardaki taraftarının yoğun desteğiyle birlikte performansı da artışa geçti ve evinde oynadığı son üç maçta Bahçeşehir Koleji'ni 77-69, Konyaspor Basketbol'u 96-85 ve Pınar Karşıyaka'yı 90-85 mağlup etti.

Böylece Aliağa Petkimspor, evinde oynadığı son üç maçı kazanmayı başardı.

İzmir ekibi, bir sonraki iç saha maçında 29 Nisan Cumartesi günü Tofaş'ı konuk edecek.