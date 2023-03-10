İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'a konuk oluyor

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 18.00'de Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, ligde 7 galibiyet, 12 mağlubiyetle 12. sırada yer alırken, Frutti Extra Bursaspor ise 12 galibiyet, 7 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.


İzmir temsilcisinin alt sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyet hedeflediği mücadelede Frutti Extra Bursaspor da üst sıralara yaklaşmak için parkeye çıkacak. Öte yandan Aliağa Petkimspor, sezonun ilk devresindeki müsabakayı 80-72 kazanmayı başarmıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.