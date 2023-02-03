Aliağa Petkimspor, Galatasaray deplasmanında

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, ligde 6 galibiyet, 11 mağlubiyetle 14. sırada yer alırken, Galatasaray ise 7 galibiyet, 10 mağlubiyet ile puan tablosunda 9. basamakta bulunuyor. Petkimspor, alt sıralardan kurtulmak için parkeye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacakken, sarı-kırmızılı ekip ise play-off hattına tekrar girebilmek adına kazanmak istiyor. Öte yandan İzmir temsilcisi, bu sezon deplasmanda sadece 2 maç kazanabildi.