Aliağa Petkimspor, Galatasaray deplasmanında kazandı

Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 21.
Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 89-65 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 89-65 mağlup eden Aliağa Petkimspor ligde 11'inci sıraya yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 49-36 önde tamamlayan Aliağa Petkimspor'da Dorukhan Engindeniz 18 sayı kaydetti. Galatasaray'da ise Travis Trice 16 sayıyla maçı tamamladı.
Aliağa Petkimspor bu sonuçla puanını 29'a yükselterek ligde 11'inci sıraya yükselirken Galatasaray 27 puanla 14'üncü sırada kaldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Sinem Tetik
Galatasaray: Hamilton 7, Travis 16, Motum 7, Jefferson 8, Göksenin Köksal 2, Yiğit Arslan 3, Eray Aydoğan, Ragıp Berke Atar 8, Williams 14, Caner Erdeniz
Başantrenör: Ekrem Memnun
Aliağa Petkimspor: Kendrick 17, Ege Arar 9, Vasiliauskas 3, Wimbush 9, Hummer 4, Boran Güler, İlkan Karaman, Okben Ulubay 17, Zack 12, Canberk Kuş, Dorukhan Engindeniz 18
Başantrenör: Kestutis Kemzura
1. Periyot: 17-27 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 36-49 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 52-67 (Aliağa Petkimspor lehine)