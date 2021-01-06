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Aliağa Petkimspor galibiyet peşinde

ING Basketbol Süper Ligi’nin 16.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında Büyükçekmece Basketbolu konuk edecek olan Aliağa Petkimspor, galip gelmenin planlarını yapıyor.


10 Ocak 2021 Pazar günü Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sporseverler mücadeleyi TİVİBU Spor2 ekranlarından canlı izleyebilecek.


Hazırlıklarını Başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde sürdüren Aliağa Petkimspor, iki maç eksiği ile 18 puanla 13. sırada yer alıyor. Büyükçekmece Basketbol ise 21 puanla 10. sırada bulunuyor. Tüm oyun planlarını kazanmak üzerine yapan Aliağa temsilcisi, rakibini mağlup ederek hem morallenmek hem de galibiyet serisi başlatmak istiyor.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta geride kalırken, Aliağa Petkimspor'da sayı krallığı sıralamasında Kendrick John Ray 16.3, ribaund krallığı sıralamasında Stephen George Zack 7.7, asist krallığı sıralamasında ise Sarunas Vasiliauskas 5.4 ortalamayla oynadı.

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