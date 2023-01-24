Aliağa Petkimspor kendine geldi

Basketbol Süper Ligi'nde 4 maç üst üste kaybeden Aliağa Petkimspor, evinde Yukatel Merkezefendi'yi mağlup ederek kendine geldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezona iyi bir giriş yapsa da ilerleyen haftalarda arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle düşme hattına doğru ilerledi. İzmir temsilcisi, Yukatel Merkezefendi müsabakasından önce ligde oynadığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet elde etmişti. Petkimspor, dün oynanan karşılaşmada evinde Yukatel Merkezefendi'yi 94-87 yenerek 4 maçlık aradan sonra galibiyet yaşarken, puan tablosunda da 13. sıraya yükseldi.