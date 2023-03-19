Aliağa Petkimspor kendine geldi

Aliağa Petkimspor, dün oynanan maçta Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk periyodundan son periyoduna kadar karşılaşmayı üstün götüren İzmir temsilcisi, karşılaşmayı 77-69 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle birlikte Aliağa Petkimspor, son iki haftada Bursaspor ve Darüşşafaka kaybederek başlattığı 2 maçlık mağlubiyet serisine de son vermiş oldu. Öte yandan Aliağa Petkimspor, gelecek hafta alt sıralardaki birebir rakibi olan Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.