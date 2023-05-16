Aliağa Petkimspor, ligi zorlu iki maçla noktalayacak

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son iki maçında Fenerbahçe ve Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son iki haftasında zorlu iki rakiple karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi, önce Fenerbahçe'ye 18 Mayıs Perşembe günü, daha sonra da Türk Telekom'a ise 21 Mayıs Pazar günü konuk olacak.

Aliağa Petkimspor, bu müsabakalarla ligi noktalamış olacak.

İlk devredeki iki maç da kaybedildi

Aliağa Petkimspor, ligin ilk devresinde oynanan bu iki maçı da evinde oynayıp mağlubiyetlerle sahadan ayrılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep Basketbol'u 80-79 mağlup eden Aliağa, ligin tamamlanmasına iki maç kala kümede kalmayı garantilemişti.