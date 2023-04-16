Aliağa Petkimspor nefes aldı

hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Aliağa Petkimspor, İzmir derbisini 90-85 kazanıp alt sıralardan kurtulmak adına rahat bir nefes aldı.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 90-85 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte düşme korkusunu biraz da olsa atlatan Aliağa Petkimspor, 10 galibiyet 15 mağlubiyetle 10. sıraya kadar yükseldi.

Karşılaşma sonrasında ligdeki durumlarına değinen Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, “Biz de 10 galibiyete herkes gibi çok zor ulaştık ve üst taraf için rekabetçi hale geldik. Ligin alt sıralarında da hala rekabet devam ediyor. Her haftayı ayrı ayrı değerlendirmek lazım” dedi.