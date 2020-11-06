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Aliağa Petkimspor, OGM Ormanspor'a konuk oluyor

Galatasaray’ı 83-64 mağlup etmeyi başaran Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 7.

Galatasaray'ı 83-64 mağlup etmeyi başaran Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor'a konuk oluyor.


7 Kasım Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda Başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde tamamlayan Aliağa Petkimspor, ligde 8 puanla 10. sırada yer alırken, 9 puana sahip OGM Ormanspor ise 9. sırada bulunuyor.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta geride kalırken Aliağa Petkimspor'da asist krallığı sıralamasında Sarunas Vasiliauskas 5.5 ortalamayla oynadı.

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