İhlas Haber Ajansı

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Aliağa Petkimspor, Tofaş deplasmanından mutsuz ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 12.

hafta mücadelesinde Tofaş'a konuk oldu ve 78-65'lik skorla mağlup olarak parkeden mutsuz ayrıldı.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Aliağa Petkimspor, 12. hafta müsabakasında Tofaş ile karşı karşıya geldi ve parkeden 78-65'lik skorla mağlup olarak ayrıldı. İzmir temsilcisi, böylece ligde 7. mağlubiyetini alırken puan durumunda da 9. sıraya kadar geriledi. Öte yandan Petkimspor gelecek hafta sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

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