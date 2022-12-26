Aliağa Petkimspor, Tofaş deplasmanından mutsuz ayrıldı

hafta mücadelesinde Tofaş'a konuk oldu ve 78-65'lik skorla mağlup olarak parkeden mutsuz ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Aliağa Petkimspor, 12. hafta müsabakasında Tofaş ile karşı karşıya geldi ve parkeden 78-65'lik skorla mağlup olarak ayrıldı. İzmir temsilcisi, böylece ligde 7. mağlubiyetini alırken puan durumunda da 9. sıraya kadar geriledi. Öte yandan Petkimspor gelecek hafta sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.