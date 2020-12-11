Aliağa Petkimspor - Tofaş mücadelesine korona virüs engeli

Türkiye Basketbol Federasyonu, ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor'da altı oyuncu ve iki kulüp çalışanının korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, Aliağa Petkimspor-Tofaş mücadelesini ileri bir tarihe erteledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, altı oyuncu ve iki kulüp çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını bildirdi. Yapılan açıklamada, oyuncular ve çalışanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtilirken, 13 Aralık 2020 Pazar günü Tofaş Spor Kulübü ile oynanacak olan maçın Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.