Aliağa Petkimspor yükselişe geçti

haftasında Beşiktaş'ı mağlup ederek, ligde arka arkaya 2. maçını da kazanarak puan tablosunda 10. sıraya yükseldi.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir temsilcisi, 85-84 kazanmayı başardı. Böylece Aliağa Petkimspor, ligdeki son 2 karşılaşmasında Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş müsabakalarını hatasız geçmeyi başarırken, puan tablosunda da alt sıralardan uzaklaşarak 10. sıraya yükseldi. Zorlu karşılaşma sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, “Ligin son haftalarını oynuyoruz. Her iki takım için de kritik bir maçtı. Bu tip galibiyetleri hak ediyoruz. Kazandığımız için kulübüm adına çok mutluyum” diye konuştu.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, gelecek hafta play-off yarışındaki rakibi olan Tofaş'ı konuk edecek.