Aliağa Petkimspor, zorlu virajda

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Tofaş'a konuk olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Aliağa Petkimspor ile Tofaş, Tofaş Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka yarın saat 18.00'de başlayacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş maçıyla birlikte kötü gidişata dur diyen Aliağa Petkimspor, zorlu Tofaş deplasmanından galibiyetle dönerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Öte yandan Tofaş ise bu karşılaşmayı galibiyetle geçerek üst sıraların hesabını yapmak istiyor.