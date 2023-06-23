Aliağa Petkimspor'da 7 oyuncu ile yollar ayrıldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kadro çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun bitmesiyle birlikte kısa süre içerisinde takıma Tayfun Erülkü ve Kristers Zoriks gibi önemli oyuncuları katan İzmir temsilcisi, bugün kulübün resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada 7 oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, “2022-23 sezonu boyunca Aliağa'mız için mücadele eden oyuncularımız Nusret Yıldırım, Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz, Ege Arar, Ömercan Engin, Yiğit Karalar ve Yavuz Gültekin ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.