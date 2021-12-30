İhlas Haber Ajansı

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Aliağa Petkimspor'da 9 pozitif vaka

Aliağa Petkimspor, 6’sı basketbolcu olmak üzere 9 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Aliağa Petkimspor, 6'sı basketbolcu olmak üzere 9 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.


ING Basketbol Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. İzmir temsilcisi takımda görülen semptomlar üzerine Covid-19 PCR testi yapıldığını ve neticesinde 6'sı basketbolcu, 2'si salon personeli ve 1'i teknik heyet üyesi olmak üzere 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Petkimspor, sosyal medyada hesaplarından yaptığı açıklamayla testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığını belirterek, "Takım arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" mesajını paylaştı.

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