Aliağa Petkimspor'da ayrılık

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezon başında takıma katılan Tai Webster'in Avustralya'nın Perth Wildcats takımına transfer olduğunu açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Aliağa Petkimspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. İzmir temsilci, sezon başında takıma katılan 27 yaşındaki Tai Webster'in Avustralya'nın Perth Wildcats takımına transfer olduğunu açıkladı. Bu sezon İzmir temsilcisiyle 12 maça çıkan Yeni Zelandalı oyuncu, ortalama maç başına 19.3 dakika süre alırken 8.3 sayı da üretme başarısı gösterdi.