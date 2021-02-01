Aliağa Petkimspor'da hedef galibiyet

Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 13.
Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Darüşşafaka Tekfen'i konuk ediyor. Mücadele, 3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.00'de Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.
Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Tekfen'i mağlup ederek puan tablosunda üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda Başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde sürdüren Aliağa Petkimspor, ligde 24 puanla 14. sırada yer alırken, Darüşşafaka Tekfen 27 puanla 8. sırada bulunuyor. 13. hafta erteleme maçı, 3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.00'de Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.