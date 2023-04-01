Aliağa Petkimspor'un konuğu Konyaspor Basketbol

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Konyaspor Basketbol'u konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Aliağa Petkimspor, Ayos Konyaspor Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 13.00'te Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, ligde 8 galibiyet, 14 mağlubiyetle 12. sırada yer alırken, Konyaspor Basketbol ise 6 galibiyet, 16 mağlubiyetle ligin son sırası olan 16. sırada bulunuyor.

İzmir temsilcisinin alt sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyet hedeflediği mücadelede, Konya ekibi ise düşme hattında kurtulmak için kazanmak istiyor. Öte yandan İzmir ekibi, sezonun ilk devresindeki müsabakayı 89-84'lük skorla kaybetmişti.