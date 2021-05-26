Aliağa sahillerinde yaz temizliği

Çevre mahallelerde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi ekipleri, Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık ve Köstem Koy'da yaz temizliği yaptı.

Mahallelerde vatandaşlardan ve muhtarlıktan gelen talepleri değerlendiren Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Çakmaklı Mahallesi'nden sonra Çaltılıdere Mahallesi'nde de yaz temizliği çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık ve Köstem Koy genelinde yaptığı bakım çalışmalarının yanı sıra, yaz mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte sahil bölgesinde çim biçme, sahil düzenlemesi, çöp toplama, hafriyat ve moloz temizliği gibi çalışmalara ağırlık verdi.

Çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çaltılıdere Mahalle Muhtarı Şenol Yoldaş, “Mahallemiz Pınarcık ve Köstem Koy mevkiinde yapılan sahil düzenlemesi, ot temizliği, peyzaj çalışmalarından dolayı Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum. Sahil kenarında böyle bir çalışma yapılması gerekliydi. Belediyemiz sağ olsun bu konuda duyarlı davrandı. Köstem Koy ve Pınarcık'ta peyzaj çalışmaları da devam ediyor. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar” dedi.