Aliağa şampiyonluğu kaptırmadı

Türk Kızılayı'nın ‘Güvenli Kan Temini Programı'na büyük destek veren Aliağalılar, 2018 yılında 8 bin 887 ünite kan bağışında bulunarak İzmir'in 30 ilçesi arasında bir kez daha kan bağışı şampiyonu oldu.

Aliağa, Türk Kızılayı'nın düzenli olarak gerçekleştirdiği kan bağışı programlarına verdiği destek ile nüfus oranına göre en fazla bağış yapan ilçe oldu. Ege Bölgesi Kan Merkezi'nden alınan bilgilere göre 2018 yılında belirli dönemlerde Aliağa Demokrasi Meydanı'na gelen Türk Kızılayı kan bağışı mobil tırı gönüllü bağışçılarından 8 bin 887 ünite kan temin etti.

Bu rakam Aliağa'yı İzmir'de en fazla kan bağışlayan ilçe sıralamasında birinci yaptı. İzmir'in ilçeleri arasında nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda 94 bin nüfuslu Aliağa'nın yüzde 9,4 ile İzmir'in kan bağışında en yüksek oranına sahip ilçesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Sıralamada yüzde 7,8 ile Konak ikinci, yüzde 6,6 ile Gaziemir üçüncü olurken yüzde 4,9 ile Bayraklı ve Bergama dördüncülüğü paylaştı.

Türk Kızılayı Güvenli Kan Temini Programı

149 yıllık köklü tarihi, bilgi birikimi, deneyimleri ile halk sağlığının korunmasıyla yakından ilgilenen Türk Kızılayı, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'nın himayesi ve denetiminde, güvenli kan temininde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefleyerek ‘Güvenli Kan Temini Programını' başlattı.

Program kapsamında; gönüllü, düzenli, bilinçli ve karşılık beklemeyen bağışçılardan elde edilen kanların bölge kan merkezlerine taşınması burada bileşenlerine ayrılması, testleri yapıldıktan sonra etiketlenip bölgesindeki kan kullanan hastanelere talep ettikleri kritik kan stok seviyelerini takip ederek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Hastanelere kurduğu online sistemler ile hastanelerin kan stoklarını takip ederek, ihtiyaç anında kanın zaman kaybetmeden kullanılabilmesi sağlanıyor. Türk Kızılayı ‘Ulusal Güvenli Kan Temini Programı' kapsamında 18 Bölge Kan Merkezi ve Bölge Kan Merkezlerine bağlı 65 kan bağışı merkezi ile çalışmalarını sürdürüyor.

320 bin ünite kan bağışına ihtiyaç var

Ege Bölgesi Kan Merkezi, yaptığı yazılı açıklama ile bölgede her kan grubundan yeterli kan stokunun olması ve 365 gün kan ihtiyacının karşılanabilmesi için yıllık 320 bin ünite kan bağışına ihtiyaç olduğunu bildirdi. Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul'un imzası ile daha önce yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Ege Bölgesi Kan Merkezi'ne bağlı; İzmir, Aydın, Manisa illerinde dört kan bağışı merkezi yer alıyor. Ege Bölgesi Kan Merkezi sorumluluk sahasında 93 kan kullanan hastane bulunmakta olup 91 hastanenin transfüzyon merkezinin kan ihtiyacının tümü Ege Bölgesi Kan Merkezi'nce karşılanıyor. Yeterli kan bağışının toplanmaması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin kan ihtiyacının tamamı karşılanamamaktadır. Bu hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınları halen kan aramaya devam etmektedir. Ege Bölgesi Kan Merkezi; Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin de kan ihtiyacının tamamını karşılayarak bölgesinin kan ihtiyacını karşılayan ilk bölge kan merkezi çalışmalarını yürütüyor.