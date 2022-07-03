Aliağa Sanat Günleri coşkuyla başladı

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde düzenlenen ‘Aliağa Sanat Günleri', ‘Fanatik' isimli komedi oyunu ve binlerce Aliağalının akın ettiği Melek Mosso konseriyle başladı.

Aliağalılara 2 ay boyunca unutulmaz bir kültür sanat keyfi yaşatacak olan ‘Aliağa Sanat Günleri'nin ilk haftasında Neslihan Arslan, Salih Bademci ve Nurhan Özenen'in rol aldığı “Fanatik” isimli tek perdelik oyun tiyatroseverlerle buluştu. Kimliklerimizi ve çocuklarımızı nasıl şekillendirdiğimizi taraftarlık üzerinden mizahi bir dille sorgulayan oyun, izleyiciye kahkahaya dolu anlar yaşattı. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tiyatroseverlerle birlikte izledi. ‘Aliağa Sanat Günleri' çerçevesindeki yaz konserlerinin ilkinde sahne alan ünlü sanatçı Melek Mosso ise en güzel şarkılarını Aliağalılar için söyledi. Avcı Ramadan'daki konsere akın eden binlerce Aliağalı, Melek Mosso'nun kendine has tarzı ve sesiyle seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik etti. Konserin son bölümünde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ‘Aliağa Sanat Günleri'ne katılımlarından dolayı teşekkür ederek, sevilen sanatçıya Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından el emeği ile üretilen Helvacı kilimi hediye etti.

“Sanat dolu günler geçirmenizi diliyorum”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağa'mızı her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da en iyi yerlere getirmek adına kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın devlet kuruluşu olan SOCAR ile iş birliği yapma kararı aldık. Başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere tüm SOCAR yönetimine çok teşekkür ediyorum. Organizasyonda gecesini gündüzüne katan Poll Production ile kültür müdürlüğümüz personeline ayrıca teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise her şeyin en iyisine layık olan, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Aliağalılara ediyorum. 2 ay sürecek sanat günlerinde sanat dolu, keyifli günler geçirmenizi diliyorum” dedi.