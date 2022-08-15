Aliağa Sanat Günleri, yaz akşamlarına renk katmaya devam ediyor

Aliağa Sanat Günlerinin 7. haftasında, "Abur Cubur Talk Show" izleyenleri kahkahaya boğarken, yaz konserleri çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Fettah Can en güzel şarkılarını Aliağalılar için söyledi.

Aliağa Sanat Günlerinin 7. haftasında tiyatro şöleni sevilen oyuncular Rüştü Onur Atilla ve Doğan Akdoğan'ın Abur Cubur Talk Show'u ile devam etti. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen iki perdelik interaktif komedi, izleyenleri kahkahaya boğdu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, her dakikası kahkaha tufanı yaşatan gösterimi açıkhavayı tıklım tıklım dolduran Aliağalılar ile birlikte izledi.

Aliağa Sanat Günleri yaz konserleri çerçevesinde, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Park Alanında sahne alan Türk pop müziğinin ünlü söz yazarı, bestekarı ve yorumcusu Fettah Can, en güzel şarkılarını Aliağalılar için söyledi. Konser alanına akın eden binlerce Fettah Can hayranı, şarkılara hep birlikte eşlik etti. Konserin bir bölümünde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sanatçıya teşekkür ederek, Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan Helvacı kilimi hediye etti.

Aliağa Sanat Günlerinde 7. hafta, Aliağalı gençlerin oluşturduğu ‘Topraksız Elektrik' isimli müzik grubunun konseriyle son buldu. Yeni Şakran Meydanda sahne alan grup, söyledikleri şarkılarla dinleyenleri coşturdu.

Öte yandan, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Park Alanı ve Yeni Şakran Meydanı'nda ‘Aile Arasında' isimli sinema filmi sinemaseverlerle buluştu. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda çocuklar için gösterime sunulan Harika Kanatlar isimli animasyon çocuk tiyatrosu da miniklere keyif dolu anlar yaşattı.