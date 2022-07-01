Aliağa Sanat Günleri'nde büyük heyecan başlıyor

Aliağa Belediyesince organize edilen ‘Aliağa Sanat Günleri' 1 Temmuz Cuma günü ‘Fanatik' isimli tiyatro oyunu ve 2 Temmuz Cumartesi günü Melek Mosso konseriyle start alıyor.

Aliağalılara iki ay boyunca unutulmaz bir kültür sanat festivali yaşatacak olan ‘Aliağa Sanat Günleri'nde yaz konserlerinden tiyatro şölenine, sinema geçidinden çocuk tiyatrolarına kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak. ‘Aliağa Sanat Günleri'nde heyecan 1 Temmuz Cuma günü ‘Fanatik' isimli tiyatro gösterimi ile başlayacak. Neslihan Arslan, Nurhan Özenen ve Salih Bademci'nin rol aldığı komedi türündeki tiyatro oyunu Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 21.00'de gösterime sunulacak.

Aliağalılar yaz konserleriyle coşacak

Birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı yaz konserlerinin ilk gününde ise 2 Temmuz Cumartesi günü Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Melek Mosso Aliağalılarla buluşacak. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek konser saat 21.30'da başlayacak. Melek Mosso konserinin ardından 10 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında ise Muazzez Ersoy'dan Serdar Ortaç'a birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı konserler gerçekleşecek.

Aliağa'da tiyatro şöleni

1 Temmuz – 29 Ağustos tarihlerinde Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda organize edilecek Tiyatro Şöleni'nde de tüm gösterimler saat 21.00'de başlayacak. Tiyatroseverler, ücretsiz gösterilerin biletlerini hafta içi 08.30 – 17.30 saatleri arasında Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden temin edebilecek. Ayrıca çocuklar için düzenlenecek olan çocuk tiyatrolarının gösterimleri ise çarşamba günleri 19.00 – 20.30 ve 22.00 seansları ile Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda organize edilecek. Ücretsiz gösterilerin biletleri hafta içi 8.30 – 17.30 saatleri arasında Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek.

Öte yandan, iki ay sürecek ‘Aliağa Sanat Günleri'nde birbirinden güzel filmler açık havada sinemaseverler için beyaz perdeye yansıtılacak. Aliağalılar saat 21.00'den itibaren açık havada sinema keyfini doyasıya yaşayacak.