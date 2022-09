Aliağa Sanat Günlerinde coşku ve kahkaha bir arada

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde düzenlenen ‘Aliağa Sanat Günleri'nin 9. haftasında pop müziğinin sevilen sanatçısı Murat Dalkılıç, en güzel şarkılarıyla hayranlarını coştururken, Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un başrollerini paylaştığı ‘Kalpten Kalbe' isimli komedi oyunu tiyatroseverlere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Aliağa ve bölge halkından yoğun ilgi gören ‘Aliağa Sanat Günleri'nin 9. haftasında ‘Kurtuluş Hattı' isimli film Helvacı Meydanda dev ekranda sinemaseverlerle buluştu. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda sahnelenen ‘Maşa ile Koca Ayı' isimli çocuk oyunu ise miniklerin neşesi oldu.

Aliağa Sanat Günleri yaz konserleri çerçevesinde Türk pop müziği sanatçısı Murat Dalkılıç, Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanında sahne aldı. Ünlü şarkıcıyı dinlemek için Aliağa ve çevre illerden binlere müziksever konser alanına akın etti. Murat Dalkılıç hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Konserin son bölümünde sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ünlü sanatçıya Aliağa Sanat Günlerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek gecenin anısına Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan Helvacı Kilimi hediye etti.

Yetişkin Tiyatro Şöleni ‘Kalpten Kalbe' ile final yaptı

Aliağa Sanat Günlerinde 9. hafta ‘Kalpten Kalbe' isimli tiyatro oyunuyla son buldu. Sevilen tiyatro oyuncuları Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un başrollerini birlikte paylaştıkları ve kadın-erkek ilişkilerinin üç farklı hikayeyle anlatıldığı tek perdelik müzikli komedi oyunu Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunu dolduran tiyatroseverleri kahkahaya doyurdu. Aliağa Sanat Günleri çerçevesindeki yetişkin tiyatro şöleninin final gecesinde Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy, oyun sonunda tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Başkan Acar'dan teşekkür

Tiyatro şölenine renk katan Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'a teşekkür eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “1 Temmuz tarihinde başladığımız ve Azerbaycan devlet kuruluşu SOCAR Türkiye ile birlikte düzenlediğimiz Aliağa Sanat Günlerimizde bugüne kadar 47 etkinliği sanatseverlerle buluşturduk. SOCAR Türkiye ile birlikte Aliağamızı her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da en iyi noktalara getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. En büyük teşekkürü tüm etkinliklerimizde yanımızda olan, sanata ve sanatçıya sahip çıkan, her daim her şeyin en iyisine layık olan Aliağa halkına ediyorum” dedi.