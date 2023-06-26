Aliağa Sanat Günleri'nde tiyatro ve sinema şöleni başlıyor

Aliağa Sanat Günleri'nde büyükten küçüğe tiyatro ve sinema şöleni başlıyor.

‘Aliağa Sanat Günleri'nde Türk müziğinin birbirinden değerli sanatçıları yaz konserleriyle müzik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacakken, Türk Tiyatrosu'nun sevilen oyunları da Aliağa'da sahnelenecek.

Tüm gösterimler ücretsiz

Yetişkin ve çocuk tiyatrolarının ücretsiz giriş biletleri, gösterimlerden önceki her pazar günü 09.00 – 19.00 saatleri arasında Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu Gişesi, Yeni Şakran ve Helvacı hizmet birimlerinde dağıtıma çıkarılacak. Ayrıca, Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'nda organize edilecek Tiyatro Şöleni'nde tüm gösterimler ise saat 21.00'de başlayacak.

Oyunların isim ve gösterim tarihleri şöyle:

7 Temmuz Cuma: AFARA Bir Arabesk Müzikali, 14 Temmuz Cuma: Aşkım Kapışmak ile İlişkiler Komedisi, 21 Temmuz Cuma: Süt Kardeşler, 28 Temmuz Cuma: Kibarlık Budalası, 4 Ağustos Cuma: Gelin Tanış Olalım, 11 Ağustos Cuma: Tepetaklak, 18 Ağustos Cuma: Ölüm Bizi Ayırana Dek, 25 Ağustos Cuma: Vişne Bahçesi, 28 Ağustos Pazartesi: Güzel Günler İçin

Çocuk gösterileri tatile renk katacak

‘Aliağa Sanat Günleri' çerçevesinde sahnelenecek çocuk gösterileri, çocukların yaz tatiline renk katacak. Miniklere keyifli anlar yaşatacak tiyatro gösterimleri Çarşamba günleri 20.00 ve 21.30 seansları ile Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'nda organize edilecek.

Oyunların isim ve gösterim tarihleri şöyle:

5 Temmuz Çarşamba: Şeker Portakalı, 12 Temmuz Çarşamba: Alice Harikalar Diyarında, 19 Temmuz Çarşamba: Kuğu Gölü Balesi, 26 Temmuz Çarşamba: Karlar Ülkesi, 2 Ağustos Çarşamba: Çizmeli Kedi, 9 Ağustos Çarşamba: Hayvanat Bahçesi, 16 Ağustos Çarşamba: Mahşer-i Cümbüş, 21 Ağustos Pazartesi: Mor Başlıklı Kızın Hikayesi, 22 Ağustos Salı: Hanegiller, 23 Ağustos Çarşamba: Küçük Prens

Aliağa'da sinema geçidi

‘Aliağa Sanat Günleri'nde birbirinden güzel yerli ve yabancı filmler açık havada sinemaseverler ile buluşacak. Aliağalılar salı ve perşembe günleri saat 21.00'den itibaren açık havada sinema keyfini yaşayacak.

Filmlerin tarih ve gösterim yerleri şöyle:

4 Temmuz Salı: Titanic (Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı), 6 Temmuz Perşembe: Avatar 2 (Yeni Şakran Sahil Meydan), 11 Temmuz Salı: Top Gun (Siteler Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı), 13 Temmuz Perşembe: Top Gun (Helvacı Meydan), 18 Temmuz Salı: Titanic (Kent Park), 20 Temmuz Perşembe: Avatar 2 (Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı), 25 Temmuz Salı: Kim Bu Aile? (Helvacı Meydan), 27 Temmuz Perşembe: Kim Bu Aile? (Siteler Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı), 1 Ağustos Salı: Titanic (Yeni Şakran Sahil Meydan), 3 Ağustos Perşembe: Kim Bu Aile? (Kent Park), 8 Ağustos Salı: Çizmeli Kedi (Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı), 10 Ağustos Perşembe: Top Gun (Yeni Şakran Sahil Meydan), 15 Ağustos Salı: Avatar 2 (Siteler Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı), 17 Ağustos Perşembe: Çizmeli Kedi (Helvacı Meydan), 22 Ağustos Salı: Çizmeli Kedi (Kent Park), 24 Ağustos Perşembe: Top Gun (Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı)