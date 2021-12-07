Aliağa Ticaret Odası'ndan dijital ehliyet hizmeti

Artık bu işlemlerin Aliağa Ticaret Odası'nda gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Yük veya yolcu taşımacılığı sektöründe, dijital ehliyet olarak anılan Sayısal Takograf Kartı hizmeti yalnızca il merkezlerinde karşılanıyordu. Talep doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, artık Aliağa Ticaret Odası (ALTO)'nda da bu hizmet verilmeye başlandı. ALTO bünyesinde gerçekleştirilecek olan hizmet kapsamında işletmelerin, sayısal takograf için il merkezlerine gitmelerine gerek kalmayacağı belirtildi.

ALTO Başkanı Ömer Ertürk, "Lojistik ve servis işiyle iştigal eden üyelerimize hizmet vermek için bir süredir talep edip yakın takibini gerçekleştirdiğimiz, sayısal takograf yani dijital ehliyet ile ilgili talebimiz TOBB ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız nezdinde kabul görerek izinlerini almış bulunmaktayız. Sayısal Takograf Kartı'nın yenilenmesi ve alınması bundan önce yalnızca il odaları tarafından gerçekleştirilmekteydi ve üyelerimiz bu hizmeti alabilmek için zaman ve emek kaybına uğruyorlardı. Zamanın en önemli sermaye haline geldiği günümüz ekonomisinde hayata geçirdiğimiz bu hizmet ile üyelerimize büyük kolaylık sağlamış olduk. Oda olarak girişimlerimiz sayesinde artık bölgemizde bu konuda faaliyette bulunan tüm üyelerimiz veya üyemiz olmayan işletmeler sayısal takograf işlemlerini; yani dijital ehliyet yenilemelerini odamızda yapabilecekler" dedi.