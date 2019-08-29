Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi meslek kazandırmaya devam ediyor

Yaz ve kış aylarında faaliyetlerini sürdüren Tüpraş Halk Eğitim Merkezi, yeni dönem kursları için kayıtlara başlıyor.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yeni eğitim döneminde giyim, bilgisayarlı muhasebe, el sanatları ve nakış, İngilizce, bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi, çini kursu için kayıtlarını başlatıyor. Kurslar kadrolu öğretmenler tarafından verilecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar 2 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezine şahsen müracaat edebilecek.

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Ayrıca kursiyerler el sanatları branşında yaptıkları ürünleri yıl sonunda düzenlenecek olan yıl sonu sergilerinde de görücüye çıkarabilecek.