Aliağa Tüpraş HEM'de kurslar başladı

Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı çerçevesinde bugün itibariyle kursların başladığı duyuruldu. 09.00 - 13.30 saatleri arası El Nakışları (Tel Kırma-Hesap İşi-Etamin-Türk İşi ) kursları; 09.00-15.00 arası Çini kursu; 09.00-15.00 arası Mefruşat ve Makina Nakışları kursu; 09.00 - 12.00 (sabah gurubu), 12.00 - 15.00 arası (öğlen gurubu) bilgisayarlı muhasebe kurslarının verildiği belirtildi.

18 Eylül 2019 Çarşamba gününden itibaren Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri 09.30- 12.30 saatleri arası A1 İngilizce kursu, 09.00-13:00 arası Giyim kursu, 09.00'dan itibaren de sabah ve öğlen gurubu olmak üzere Bilgisayar İşletmenliği kurslarının verileceği bildirildi.

Kursiyer olmak isteyen vatandaşların başvurularını Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'ne şahsen yapacağı, diğer kurslarına katılmak isteyenler ise kurumun resmi internet sayfasında yer alan online işlemler menüsünden kurs başvurusu yapabileceği kaydedildi.