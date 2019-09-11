Aliağa Ülkü Ocaklarından ‘Vatan Yahut Silistre' oyunu

İzmir'in Aliağa ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Vatan Yahut Silistre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Tüpraş Halk Merkezinde sergilenen oyunu İzmir Ülkü Ocakları Bekir Sıtkı Hastürk, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Türk Eğitim-sen Aliağa Temsilcisi Ragıp Cerrahoğlu, Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Gencer, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Yaşar ve vatandaşlar izledi.

Tiyatro oyunu öncesi konuşan İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk, “Aliağa'mıza, böylesi bir kültürel faaliyet ile buluşturmuş olmaktan dolayı mutluyuz. Bu eserleri Ülkü Ocakları içerisinde izliyor olmak, izletici olmak bizim için gurur verici bir olay. İnşallah daha geniş kapsamlı daha büyük çalışmaya imza atmak hepimize nasip olur” dedi.

Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Gencer ise Türk gençliğinin geleceklere daha iyi şekil verebilmesi için, milliyetçi ve ahlak penceresinden bakabilmesi için, hayatımızın zorluklarını bilerek en iyi şekilde gençleri yönlendirmek ve yetiştirmek amacıyla böylesi sanatsal etkinliklerinin devam edileceğini, başarılı güzel etkinliklerle Aliağa'ya faydalı olacaklarını söyledi.