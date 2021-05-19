Aliağa ve Çeşme'de 19 Mayıs kutlaması

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 102. yıldönümü İzmir'in Aliağa ve Çeşme ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü için Aliağa'da Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen tören, çelenk kortejinin Cumhuriyet Meydanında yerini almasıyla başladı. Anma programına Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtına sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. "Türk Milleti'nin vatanın değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 102. yıldönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz" diyen Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Ataman, "Tarihine, kültürüne sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Biliyoruz ki sizler Türk milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Yarınların sorumluluğu üstlenebilecek şekilde nitelikli ve bilgi sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de 'vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü rehber edinerek çok çalışıp ilerde şahsınıza verilebilecek olan görevi en iyi şekilde yapacak olmanızdan asla şüphem yoktur” dedi.

Aliağa Belediyesi ise kutlamalar için günler öncesinden hizmet binaları ile kentin muhtelif caddelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslerken her okul kendi bünyesinde online kutlama programı yapacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Başkan Acar mesajında, Gençliğe Hitabe'nin "Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir" dizelerine yer vererek "19Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Çeşme'deki tören Alaçatı'da yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çeşme'de ise Alaçatı Mahallesinde Atatürk Parkında gerçekleştirilen resmi törenle kutlandı. Törene, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, okul müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.