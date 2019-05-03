"Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler" kitabının dağıtımı başlıyor

Aliağa Kent Kitaplığı'nın 9. yayını "Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa" mayıs ayının kitabı olarak okuyucu ile buluşacak.

Aliağa Belediyesi'nin her ay bir kitap kampanyası kapsamında gerçekleşecek dağıtım, 5 Mayıs 2019'da başlayarak ay sonuna kadar devam edecek. 200 sayfalık eserde, Aliağa ve çevresinde yer alan antik kentler; Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai ve Larisa'da yürütülen kazı araştırmalarında elde edilen bilimsel bulgular toplu bir şekilde bilim dünyasına sunuldu.

Çevrenin tarihi ve arkeolojisi hakkında temel bilgilerin yer aldığı eseri okuyucular, Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan ücretsiz olarak temin edebilecek. Kitaba dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucuların ise kitapların tam metinlerini Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası yayınlarımız bölümünden okuyabileceği, ya da PDF olarak indirebileceği bildirildi.