İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aliağa yangını kontrol altında

İzmir Aliağa’da orman dışı alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

İzmir Aliağa'da orman dışı alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Cindere köyü yakınlarında 14.45'te yangın ihbarı geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları yapılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.