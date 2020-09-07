Aliağa zabıtası işletmelere “Maskesiz Girilmez” afişleri dağıttı

Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılımını en aza indirmek için yaptığı uyarı ve denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar öncülüğünde yapılan denetimlerde, işletme yetkililerine maske ve sosyal mesafe kuralı hatırlatılarak üzerinde "Maskesiz Girilmez" yazılı afişler dağıtıldı. Ekipler ayrıca, maskesiz gezen vatandaşları maskelerini takmaları yönünde uyararak parklarda oturanları da sosyal mesafe kuralına uymalarını önemle belirtti. Aliağa Kaymakamlığı ile yapılan denetimlerin yanı sıra zabıta müdürlüğü olarak da rutin denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, denetim ve uyarıların önümüzdeki günlerde de sıklıkla devam edeceğini söyledi. Öte yandan Mustafa Tahir Acar, Covid-19 pandemisi önlemlerine hassasiyet gösteren ve pandemi kurallarını titizlikle uygulayan işletmelere de özellikle teşekkür etti.