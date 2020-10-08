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Aliağa zabıtasından işletmelere fiyat denetimi

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki market, kırtasiye ve kasaplarda fiyat denetimi gerçekleştirdi.


Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde periyodik olarak yaptığı fiyat etiketi kontrollerini sürdürüyor. Denetimler sırasında satışa sunulan ürünlerin üzerinde veya raflarda fiyat etiketi olup olmadığı, raftaki fiyat ile kasa fiyatlarının uyuşup uyuşmadığı ile son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Denetimlerde eksik görülen hususları tutanak ile tespit ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, “Gerekli yaptırımlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne bilgilendirme yapıyoruz. Amacımız halkımızın sağlıklı ürünler ile birlikte fiyat güvenliği sağlanmış şekilde gönül rahatlığı içerisinde alışveriş yapmalarını sağlamak” dedi. Mustafa Tahir Acar ayrıca, denetim yapılan işletmelerde Covid-19 tedbirleri ile ilgili genelgelere uyulup uyulmadığına da dikkat ediyoruz” diye konuştu.

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