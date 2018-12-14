Aliağa'da 1 yılda 132 bin 877 metrekare alan oluşturuldu, hedef 1 milyon

İzmir'in Aliağa ilçesini yeşille anılan bir kent yapmak adına çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Aliağa Belediyesi, kente son bir yılda 132 bin 877 metre karelik yeşil alan daha kazandırdı. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan, 1 Milyon metrekare yeşil alan hedefi ile çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

"Daha Yeşil Bir Aliağa" hedefi ile yola çıkan Aliağa Belediyesi, kent genelinde yaptığı; yeşil alan, ağaçlandırma, bitkilendirme ve peyzaj çalışmaları ile yeşil alan miktarını her geç gün artırıyor. Özellikle devasa sosyal donatı projeleri ile il ve ilçe belediyelerine de örnek olan Aliağa Belediyesi, hedefinin; gelecek kuşaklara doğayla iç içe bir kent bırakmak olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda belediye, yeşil alan genişletme çalışmalarını hiçbir kurumdan destek almaksızın kendi bütçesiyle sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son bir yılda yaptığı çalışmalarıyla 132 bin 877 metre karelik alan daha yeşile kavuşturuldu. Böylelikle son üç yılda kente kazandırılan 607 bin 123 metre karelik yeşil alan miktarı bu yılki çalışmalarla 740 bin metre kareye yükseltildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelindeki yeşil alan faaliyetlerinin yanı sıra 4 bin 593 adet ağacı toprakla buluştururken, 266 bin 25 adet çalı türü bitkinin de dikimi gerçekleştirdi.

Çalışmalarına 1 Milyon metrekare yeşil alan hedefi ile devam edeceklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan, yeşil alan miktarı konusunda Türkiye'de bir rekora imza atmak istediklerini söyledi. Son dört buçuk yılda yapılan yeşil alan çalışmaları ile Aliağa'nın hem İzmir hem de Ege Bölgesinde seviye atladığını da ifade eden Ayan, "Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kentte özellikle atıl durumda bulunan bölgelerde ağaçlandırma, yeşil alan ve peyzaj çalışmaları yapıyoruz. Eğitim kurumlarına verdiğimiz destek ile minik öğrencilerimizle beraber fidan dikim etkinlikleri yapıyoruz. Sosyal donatı alanları ile vatandaşımızın doğa ile iç içe, nefes alabilecekleri mekanlar oluşturuyoruz. En büyük hedefimiz geleceğe daha yeşil bir Aliağa bırakmak" dedi.