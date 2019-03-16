Aliağa'da 10 bin çocuğa spor eğitimi

Gençleri spora teşvik etmek ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Aliağa Belediyesi'nin spor okullarında 10 bin çocuk; futbol, voleybol, tenis, karate, güreş, basketbol, masa tenisi ve yüzme branşlarında kendi alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim gördü. Çocuklar kurs dönem sonlarında düzenlenen törenlerde sertifika heyecanını aileleriyle birlikte yaşadı.

Geleneksel olarak düzenlenen; Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü ve Şenol Köse Futbol turnuvasına katkı sağlayan Aliağa Belediyesi, turnuva sonunda düzenlenen organizasyon ile tüm katılımcıları kupa ve madalya ile ödüllendirdi.

Aliağa Belediyesi, Aliağaspor FK altyapısına verdiği destekle de Aliağa'nın futbol alanındaki geleceğini inşa ediyor. U-10, U-11, U-12, U-13, U-15 ve U-19 yaş kategorilerinden oluşan Aliağaspor FK altyapısında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) lisanslı 160 sporcu bulunuyor. Aliağaspor FK altyapısı beş yıl içinde değişik yaş kategorilerinde dört kez Türkiye şampiyonasında Aliağa'yı temsil etti. 2018-2019 sezonunda U-12 takımı, grup şampiyonu olarak İzmir şampiyonluğu için halen mücadelesini sürdürüyor. U-15 takımı elit lige yükselerek Aliağa'ya büyük bir gurur yaşattı.

Sporda kentin tanıtımına önemli katkı sağlayan Aliağa Demirspor da, voleybol ve karate branşlarında gösterdiği başarılarla spor camiasının dikkatini çekmeyi başardı. Mini ve midi kızlar voleybolda 30 lisanslı sporcusu olan Aliağa Demirspor katıldığı turnuvalarda üstün başarı göstererek Aliağa'yı en iyi şekilde temsil etti. İzmir'de katıldıkları il şampiyonluklarında elde ettikleri üçüncülüklerle Aliağa'ya kupa heyecanı yaşattı. Gelen başarılar sonucunda voleybol takımından da yıl sonunda bir sporcunun Eczacıbaşı'na transfer olabileceği, bir sporcunun ise milli takım seçmelerine katılacağı ifade edildi. Karate branşında 25 lisanslı sporcuya sahip Aliağa Demirspor'da, Aliağalı Doğan Egecan Tercan Türkiye Şampiyonasında üçüncü olarak milli takıma seçilmişti.