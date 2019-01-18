Aliağa'da 16 bin öğrenci karnesini alarak tatile girdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 59 okuldan 16 bin 500 öğrenci karnelerini alarak sömestir tatiline başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de karne heyecanı yaşandı. 17 Eylül 2018'de başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, karnelerin dağıtılmasıyla geride kaldı. İlk dönem için son ders zilinin çalmasıyla birlikte, Aliağa genelinde 59 okulda bin 156 öğretmen ve 16 bin 500 öğrenci yarıyıl tatiline başladı.

Karne günü dolayısıyla Fatih İlkokulu'nda ise karne dağıtım programı düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu program 4'üncü sınıf öğrencilerinin katılımcılar için gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile başladı. Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, eğitim ve öğretimde başarının temel sırrının sistemli ve disiplinli çalışmadan geçtiğini belirtti. Günay, "Sağlığınıza dikkat edin ve okuma alışkanlığınızı geliştirin. Okulunuz ve sınıfınız içindeki tutum ve davranışlarınız eğitim ve öğretim süreciniz ile kişisel benliğiniz açısından çok önemlidir. Sıkıntı ve sorunlarınızı ailenizle, öğretmenlerinizle ve okul idaresiyle paylaşarak aşmaya çalışın. Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı eğitim anlayışımız ve bu anlayış doğrultusunda sizlerin sosyal ortama hazırlanması sürecindeki gayretlerimiz birçok problemin aşılmasında önemli rol oynayacaktır" dedi.

"Karne zekanın değil çabanın belgesidir

Karnenin insani değerlerin ya da zekanın bir göstergesi olmadığını dile getiren Aliağa İlçe Milli Eğitim Erdal Bayhan, şöyle konuştu:

"Aydınlık yarınlarımızın gülen yüzleri sevgili öğrencilerimiz, bir eğitim öğretim yılı ilk döneminin sonuna geldiniz. Çok çalıştınız, didindiniz, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Sevgili yavrularımız, hepinizi çalışmalarınız ve başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Yorucu bir dönemi geride bıraktınız. Büyük bir heyecanla beklediğiniz ve bir dönem boyunca çalışarak almayı hak ettiğiniz karneleriniz, aslında sadece bu yarıyılda eğitimini aldığınız derslerdeki başarınızın seviyesini gösteriyor. Dolayısıyla karneniz sizin şahsiyetinizin, insani değerlerinizin ya da zekanızın göstergesi değil; sadece dönem boyunca yaptığınız çalışmaların ve sergilediğiniz çabanın belgesidir."

Törene ayrıca; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Bozkurt, öğretmenler ve velilerde katıldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısının, 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacağı öğrenildi.