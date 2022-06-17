Aliağa'da 18 bin öğrenci karne aldı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 18 bin 400 öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesi nedeniyle okullarda karne heyecanı yaşandı. İlçe genelinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 18 bin 400 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Aliağa TOKİ İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun'u okula gelişinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Halk oyunları gösterisinin ardından Kaymakam Karaman, öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunarak karnelerini verdi.

Kaymakam Karaman yanı sıra Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz ve Şube Müdür yardımcıları, öğrencilere karne verdi. Belediye Başkanı Serkan Acar karne alan öğrencilere, tatilde bol bol dinlenip, kitap okumalarını tavsiye etti.