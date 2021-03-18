Aliağa'da 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü, İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen tören ve bir dizi programla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen resmi törene Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Bahadır Turan, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, askeri erkân, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi yakınları ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Aliağa kabristanlığında bulunan şehitlik ziyareti sonrası Şehit Murat Coşkun Ortaokulu ile Fen Bilimleri Okulları işbirliğiyle Fen Bilimleri Konferans Salonunda anma programı düzenlendi. Programdan önce katılımcılara fotoğraf sergisi ve enstrümental müzik gösterimi sunuldu.

Fen Bilimleri Konferans Salonundaki programda konuşma yapan Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, “Çanakkale savaşları, maddiyatın maneviyatı yenerek dünya tarihi üzerinde çok büyük etkileri olmuş bir destandır. Bu savaşları benzersiz kılan işgalci devletlerin, dönemin en muazzam savaş gemilerinin ve binlerce askeriyle boğazı kuşatıp arsızca saldırması değil, gökten yağmur gibi yağan ateşe göğsünü siper eden, yaralı düşman askerlerini sırtına alarak işgalci devletlere insanlık dersi veren kahraman aziz şehitlerimizdir. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin ölümsüzleşen simgeleri olan aziz şehitlerimiz sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaktır” dedi.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman da, “Emperyalistler üzerimize üşüşürken milletimizin manevi gücü Çanakkale'de destanlaşmıştır. Çanakkale mazlum ulusların örnek aldığı bir savaştır. Çanakkale'yi ne kadar anlatsak azdır. Çanakkale'de düşmanlarımızın dahi hayranlığını uyandıran bir milletin kahramanlığı vardır. Anadolu'nun yeniden bir Türk yurdu olduğunun dünyaya haykırışıdır. Bu ülke, bu devlet, bu Cumhuriyet hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar dökülen kanla kazanıldı. Bu nedenle bu ülkenin evladı olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından “Şehitlere Saygı” temalı slayt gösterisi ile öğrencilerin hazırlamış olduğu “Çanakkale Şehitlerine Şiir ve Çanakkale Türküsü”nün gösterimi yapıldı. Anma programı, “Bu Vatan Kimin” adlı şiirin video sunumu ve “Çanakkale Savaşı - Gölge Oyunu”nun gösterimiyle son buldu.