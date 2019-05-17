Aliağa'da 19 Mayıs ödülleri sahiplerini buldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, atletizm, kros ve satranç branşlarında başarı gösteren öğrenciler madalyalarına kavuştu. Öğrencilere madalyaları, ENKA Salonu'nda yapılan törenle verildi.

Ödül törenine; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa İlçe Spor Müdürü Serkan Ataman, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.