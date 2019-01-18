Aliağa'da "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayda masaya yatırıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu" isimli bir çalıştay yapılırken, program yoğun ilgi gördü. Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, vizyon projesinin temel amacıyla ilgili, "İletişime, iş birliğine açık, düşünce kabiliyetine sahip nesiller yetiştirmek öncelikli hedefimizdir" dedi.

Aliağa ilçesindeki Tüpraş Sosyal Tesislerinde, 2023 Eğitim Vizyonu" isimli çalıştay gerçekleştirildi. Program, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan'ın açılış ve bilgilendirme konuşmasıyla başladı. Gelecek nesillere yeni ufuklar ve onlara iyi yarınlar hazırlamak istediklerini belirten Bayhan "Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu ışığında; geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeni ufuklar kazandırmak, onları geleceğe hazırlamak, bugünü yarınlara ulaştırmak için yola çıktık. Biliyoruz ki; en büyük yürüyüşler ilk adımlarla başlar. Biz ilk adımı Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk liderliğinde attık" dedi.

Bayhan, "2023 Eğitim Vizyonu Belgesi; öğretmene de öğrenciye de dokunan bir yol haritası niteliğindedir. Bakanlığımızın belirlediği bu yol haritası doğrultusunda eğitim politikalarımızı planlarken her insanın kendini gerçekleştirme emelinden yola çıktık. Öğrencilerimizin kabiliyetleri çerçevesinde eğitim almalarını destekleyen, ufuk açan, rehberlik eden, sevgi ve iyiliği kucaklayan, ayrıştırmayan, milli ve manevi değerleri baş tacı ederek çağı yakalayan ülkemizin ihtiyaçlarına odaklı bir anlayışı benimsemekteyiz. Nesillerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesine önem vereceğiz" diye aktardı.

Kaymakam Erhan Günay: "Düşünce kabiliyetine sahip nesiller yetiştirme hedefimizdir"

Eski ve modern dünyanın en önemli parametrelerinden birinin eğitim olduğunun altını çizen Aliağa Kaymakamı Erhan Günay da, "Mutlu ve kaliteli bir yaşam, ekonomik refah, eşitlik ve adalet, bağımsızlık ve özgürlük, öz güven, medeni insan olma, hayalleri gerçekleştirme, toplumu ilerletme ve ulusal kalkınma için eğitim olmazsa olmazdır. Yapmamız gereken yeni nesle, temel yaşam becerileri kazandırmaktır. İletişime, iş birliğine açık, düşünce kabiliyetine sahip nesiller yetiştirmek öncelikli hedefimizdir" şeklinde konuştu. Protokol konuşmalarının ardından çalıştay, değişik konulardaki sunumlarla devam etti.

Çalıştaya ayrıca; Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.