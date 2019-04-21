Aliağa'da 23 Nisan etkinlikleri çocuk müzikali ile başladı

Altınok Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Denizkızı Müzikali” Aliağalı çocuklar için sahnelendi. Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde sahnelenen müzikalin ilk gösterimine çocuklar aileleri ile birlikte akın etti. Salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar tek perde halindeki müzikal ile keyifli saatler yaşadı.

Ücretsiz olarak sahnelenen müzikal konusuyla olduğu kadar dansları, koreografileri ve sahne dekoruyla da ilgi çekti. 3 yaş ve üzerine hitabeden oyunun kadrosunda; Murat Altınok, Onur Ertaman, Merve Artan Yalçın, Mustafa Uğur Civaner, Fatih Ermiş, Burak Akbulut, Dilan Demir, Nurgül Açık, Buse Naz Çınar ve Dila Yağcı yer alıyor. Dans kadrosunda ise; Elif Cesur, Ege Timoçin, İpek Taşatan, Kayra Sır, Berfin Şahinler, Asya Su Öztürk, Ece Süzgen ve Petek Özotraç yer aldı.

Murat Altınok'un yazıp yönettiği oyunun konusu şöyle; “Oyun bir aşk adına yapılmış fedakârlığın öyküsüdür. Paylaşmanın, sevginin büyüklüğünü anlatırken; çevremizin ve denizlerimizin temizliği konusunda duyarlı olmamız gerektiğinin altını kalın çizgilerle çiziyor. Okyanus Krallığı'nda mutlu bir yaşam sürdüren prenses, insanların yaşamını merak eder. Kızının üzülmesini istemeyen Okyanus Kralı, insanlara yaklaşmasını yasaklar. Küçük denizkızı, babasını dinlemez ve bir gemiyle yolculuk yapan yakışıklı bir prensi izlemeye başlar. Ancak korkunç bir fırtına çıkar ve denizkızı, prensin hayatını kurtarır. Prense aşık olan deniz kızı ona ulaşabilmek için bir anlaşma yapmak zorunda kalır. Denizkızının vereceği karar çok önemlidir; insan olup prensine kavuşabilmek için önemli bir fedakârlık yapar.”

Yoğun ilgi gören “Denizkızı Müzikali”nin ikinci gösterimi saat 20.00'de, üçüncü gösterimi ise 22 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.