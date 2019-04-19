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Aliağa'da "23 Nisan Ödülleri" sahiplerini buldu

İzmir’in Aliağa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler madalyalarını teslim aldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler madalyalarını teslim aldı.


Aliağa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında; futbol, voleybol, masa tenisi, atletizm, kros ve satranç branşlarında başarı gösteren öğrenciler madalyalarına kavuştu. Öğrencilere madalyaları, ENKA Salonu'nda yapılan törenle verildi.


Ödül törenine; Aliağa İlçe Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Ataman, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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