İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağa'da 29 Ekim coşkusu

İzmir’in Aliağa ilçesinde Cumhuriyet Bayramının 97.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Cumhuriyet Bayramının 97. yılı, korona virüsü önlemleri altında ilçe protokolünün katılımıyla kutlandı.


Her il ve ilçede olduğu gibi Aliağa ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle törenler vardı. Programlar kapsamında Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, tebrikleri kaymakamlık makamında kabul etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına geçen Kaymakam Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Binbaşı Murat Günlü ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Aydın, korona virüsü nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek alandaki vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.


Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşmayı Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından cumhuriyet konulu şiirler okundu. Tören, Aliağa Engelsiz Mehter Takımı gösterisi ve Aliağa Belediye Bandosunun mini konseriyle sona erdi.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene ayrıca; İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, askeri erkan, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.